வையம்பட்டி அருகே விபத்து: முதியவா் பலி; மனைவி காயம்
மணப்பாறை: திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது சனிக்கிழமை காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா். அவரது மனைவி காயமடைந்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம் புழுவப்பட்டியை அடுத்த வடக்கு பழனிச்சாமி நகரை சோ்ந்தவா் ர. ராமச்சந்திரன் (60), இவரது மனைவி முத்துலெட்சுமி (57). இந்நிலையில் ஆா்.எஸ். வையம்பட்டியில் திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட தங்களது மகளைப் பாா்க்க சனிக்கிழமை வந்த தம்பதியினா், தங்களது மகனுக்கு பெண் பாா்க்க நடுப்பட்டிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுவிட்டு, ஊா் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். திருச்சி - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சரளப்பட்டி அருகே அவா்கள் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, திருச்சி நோக்கிச் சென்ற காா் மோதியது. இதில் இருவரும் படுகாயமடைந்தனா். இதையடுத்து மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு ராமச்சந்திரனை கொண்டு சென்றபோது அவா் ஏற்கெனவே இறந்தது தெரியவந்தது. காயமடைந்த முத்துலெட்சுமி தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.
விபத்து குறித்து வையம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து காா் ஓட்டுநரான சென்னை தனலட்சுமி நகரை சோ்ந்த செ. சிபுசெரியனிடம் (36) விசாரிக்கின்றனா்.