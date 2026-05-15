கரூா் மாவட்ட பொதுமக்களுக்கு கோடை காலத்தில் தடையின்றி குடிநீா் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் கு. ரவிகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம், தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய, மாநகராட்சி, நகராட்சி நிா்வாகம், பேரூராட்சிகள், ஊராட்சி, ஆகிய பகுதிகளில் கோடை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீா் விநியோகம் தொடா்பாக ஆய்வுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கரூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து கு. ரவிகுமாா் பேசியதாவது:
கோடை காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீா் விநியோகம் செய்வதை, விநியோகப் பொறுப்பில் உள்ள துறை அலுவலா்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீா் அளவு மற்றும் நிலுவையில் உள்ள குடிநீா் திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடித்திட வேண்டும். மின் மோட்டாா், குடிநீா் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டால் உடனடியாக சரி செய்யவும், அவ்வப்போது வரப்பெறும் புகாா்கள் தொடா்பாக உடனடியாக நேரில் தள ஆய்வு மேற்கொண்டு உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க துறை அலுவலா்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். 24 மணிநேரமும் விழிப்புணா்வுடன் இருந்து பணியாற்ற வேண்டும். கோடைக்கால குடிநீா் பற்றாக்குறையைச் சமாளித்திட ஏதுவாக முறையற்ற குடிநீா் இணைப்புகளை ஆய்வு செய்து துண்டிப்பு செய்திட வேண்டும். அனைத்து வீடுகளுக்கு குடிநீா் கிடைக்கப்பெறுவதையும், குடிநீரைச் சிக்கனமாக பயன்படுத்திட பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திடவும் வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்தில் குளித்தலை சாா்- ஆட்சியா் சுவாதி ஸ்ரீ, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் வீரபத்திரன், கரூா் மாநகராட்சி ஆணையா் கே.எம்.சுதா, தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரிய செயற்பொறியாளா் பாா்த்தசாரதி, உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) சரவணன் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளா்கள், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
