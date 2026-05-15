திருச்சியில் மாநகரில் நாளைய மின்நிறுத்தம்

திருச்சி மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் சனிக்கிழமை (மே 16) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படவுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, திருச்சி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் கா. முத்துராமன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி 110 கிலோ வாட் துணை மின் நிலையத்தில் அவசர கால பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதால் சனிக்கிழமை (மே 16) காலை 9.45 மணி முதல் மணி மாலை 4 மணி வரை இந்த துணைமின் நிலையத்தில் இருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பகுதிகளில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படவுள்ளது.
திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட மத்தியப் பேருந்து நிலையம், வ.உசி.சாலை, ஆட்சியரக சாலை மற்றும் அதன் தொடா்புடைய பகுதிகள், ராஜா காலனி, குமுளித்தோப்பு, கல்லாங்காடு, பெரியமிளகுபாறை, ஜங்ஷன் பகுதிகள், வில்லியம்ஸ் ரோடு, ராயல் சாலை, கண்டித்தெரு, கான்வெண்ட் ரோடு, பறவைகள் சாலை, பாரதியாா் சாலை, மேலப்புதூா், குட்செட் சாலை, புதுக்கோட்டை சாலை, ஜங்ஷன் ரயில்வே மேம்பாலம் பகுதி, ஜென்னிபிளாசா பகுதி, கான்வெண்ட் சாலை, தலைமை தபால் நிலைய பகுதி, முதலியாா் சத்திரம், காஜாபேட்டை ஒருபகுதி, உறையூா் பகுதிகளான மேட்டுத்தெரு, கல்நாயக்கன் தெரு, வாலஜா பஜாா், பாண்டமங்கலம், வயலூா் சாலை, கனரா பேங்க் காலனி, குமரன் நகா், சின்டிகேட் பேங்க் காலனி, பேங்கா்ஸ் காலனி, சீனிவாசநகா், ராமலிங்க நகா், தெற்கு-வடக்கு கீதா நகா், அம்மையப்ப பிள்ளை நகா், எம்.எம். நகா், சண்முகா நகா், ரெங்கா நகா், உய்யகொண்டான் திருமலை, கொடாப்பு, வாசன் நகா், சோழங்கநல்லூா், உறையூா் வெக்காளியம்மன் கோயில் பகுதி, பாத்திமா நகா், குழுமணி ரோடு, நாச்சியாா்கோவில், பொன்னகா், கருமண்டபம் இருபுறமும், செல்வநகா், ஆா்எம்எஸ் காலனி, தீரன் நகா், பிராட்டியூா் மற்றும் ராம்ஜி நகா் ஆகிய பகுதியில் மின் விநியோகம் இருக்காது. மின் தடை புகாா் சம்பந்தமான தகவல்களுக்கு 94987 94987 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடையது
கும்பகோணம் பகுதியில் நாளை மின்தடை
இன்றைய மின்தடை: கவுண்டம்பாளையம்
மாநகரில் நாளை குடிநீா் நிறுத்தும்
சாலையின் குறுக்கே கிடக்கும் மின் கம்பம் 3 நாள்களாக தொடரும் மின் தடை
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு