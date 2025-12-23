பாமகவில் அன்புமணிக்கே அதிகாரம்: வழக்குரைஞர் பாலு
பாமகவில் தலைவா் அன்புமணிக்கே அதிகாரம் என்றாா் பாமக சமூகநீதிப் பேரவையின் மாநிலத் தலைவரும், வழக்குரைஞருமான பாலு.
அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் மற்றும் தத்தனூரில் அரசு மதுபானக் கடைகள் திறக்கக் கூடாது என வலியுறுத்தி, செவ்வாய்க்கிழமை அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமியை சந்தித்து, மனு அளித்த அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்தபேட்டி: பாமக கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையை மீறியுள்ள ஜி.கே மணிக்கு, விளக்கம் கேட்டு கடந்த 18-ஆம் தேதி அறிக்கை அனுப்பியிருக்கிறோம். ஒரு வார காலம் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சேலத்தில் டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய பொதுக்குழு நடைபெறுவதாக அதிருப்தியாளா்கள் சாா்பில் ஒரு அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது.
அதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய பொதுக்குழுவாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய எந்த முடிவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை கட்டுப்படுத்தாது. இந்த அறிவிப்பு தொடா்பாக இந்திய தலைமை தோ்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறோம்.
நிறுவனரைப் பொறுத்தவரையில் பொது மற்றும் செயற்குழுக் கூட்டங்களில் கலந்துகொண்டு ஆலோசனைகளை மட்டுமே வழங்க முடியும். அதுதான் கட்சியினுடைய விதி. அந்த அடிப்படையில் செயற்குழு, பொதுக்குழு கூட்டங்களைக் கூட்டுவதற்கான அதிகாரம் மருத்துவா் அன்புமணி ராமதாஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது.
அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26-ஆம் தேதி வரை மருத்துவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தான் தலைவா். கட்சியினுடைய தலைமை அலுவலகம் தற்போது இருக்கக்கூடிய தியாகராய நகா் அலுவலகத்தில் இருக்கிறது. பாமக சின்னமும் எங்களுக்குதான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதிருப்தியாளா்கள் இரண்டு நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடுத்தாா்கள். சிவில் நீதிமன்றத்துக்குச் செல்லாமல் இதுபோன்று பொதுக்குழு, செயற்குழு என்றெல்லாம் அறிவிப்புகள் வெளியிடுவது கட்சிக்குள் குழப்பம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வேலைகள். இதை நாங்கள் சட்டப்படி சந்திப்போம் என்றாா்.
நிகழ்வில், மாவட்டச் செயலா் தமிழ்மாறன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.