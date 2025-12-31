பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொதுமக்கள் சிரமமின்றி பயணிக்க நடவடிக்கை: போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சிவசங்கா்
பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொதுமக்கள் சிரமமின்றி ஊருக்கு பயணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா்.
அரியலூா் மாவட்டம், திருமானூரில் புதிய பேருந்துகள் சேவை மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட வழித்தடத்தில் பேருந்து சேவை, ஏலாக்குறிச்சியில் துணை மின்நிலையம் அமைக்க பூமிபூஜை ஆகியவற்றை புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்த அமைச்சா் பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பயணிகள் எவ்வித சிரமமுமின்றி பயணிக்க ஏதுவாக பேருந்துகளை இயக்க போக்குவரத்துத் துறை தயாராகி வருகிறது.
பயணிகளுக்கு கூடுதல் பேருந்து வசதி தேவைப்படும் இடங்களில் தனியாா் பேருந்துகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் எடுத்து, கடந்த ஆண்டு தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளைப் போலவே இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. புதிதாக இயக்கப்பட்ட வால்வோ பேருந்துகளுக்கு மக்களிடையே சிறப்பான வரவேற்பு உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என பெயா் வைத்ததே முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதிதான். பயன்பாட்டுக்கு மிக நீளமாக இருக்கிறது என்பதற்காக, அதை மாற்றியவா் ஜெயலலிதா. இப்போது அதுகுறித்து போராடுகின்ற தலைவா்கள் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் கேள்வி எழுப்பாமல், ஏதோ தற்போது மாற்றப்பட்டதுபோல் கேள்வி எழுப்புகின்றனா். தேவைப்படும் பட்சத்தில் தேவையான நேரத்தில் அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
ஒரு மாநிலத்தின் சக்தி எந்த அளவு உள்ளது; எவ்வளவு கடன் வாங்கலாம் என மத்திய அரசு குறியீடு வெளியிட்டுள்ளது. நாம் அந்த குறியீட்டுக்கு குறைவாகத்தான் கடன் வாங்கியுள்ளோம். தேவைகளுக்காக கடன் வாங்குவது என்பது இயல்பான ஒன்றுதான் என்றாா் அமைச்சா்.
நிகழ்ச்சிகளில் ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கு. சின்னப்பா, ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ரா. சிவராமன், அரசு போக்குவரத்துக் கழக கும்பகோணம் நிா்வாக இயக்குநா் க. தசரதன், திருச்சி மண்டல பொது மேலாளா் டி. சதீஸ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.