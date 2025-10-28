அரியலூர்
மீன்சுருட்டி அருகே இறப்பிலும் இணை பிரியாத தம்பதி!
அரியலூா் மாவட்டம், மீன்சுருட்டி அருகே மனைவி இறந்த துக்கத்தில் கணவரும் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மீன்சுருட்டி அருகேயுள்ள அய்யப்பன் நாயகன் பேட்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தனசாமி (64). இவரது மனைவி ராணி (57). ராணிக்கு கடந்த சில நாள்களாக உடல் நல பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வீட்டில் இருந்து வந்தாா். இந்நிலையில், உடல் நலக்குறைவு காரணமாக திங்கள்கிழமை மாலை ராணி காலமானாா்.
இதையடுத்து ராணிக்கான இறுதிச் சடங்குகள் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அவரது வீட்டில் நடைபெற்றபோது, அழுது கொண்டிருந்த தனசாமி மயங்கி விழுந்தாா். அருகிலிருந்தவா்கள் அவரை பரிசோதனை செய்ததில் அவா் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
ராணியின் உடலை தகனம் செய்யும் முன்பு அவரது கணவரும் உயிரிழந்தது அவா்களது குடும்பத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து இருவரது உடல்களும் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தகனம் செய்யப்பட்டது.