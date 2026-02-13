அரியலூர்
அரியலூா் மாவட்டத்தில் 6 இடங்களில் அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள கிராம மக்களின் 125 நாள் வேலை உறுதித் திட்டத்தை திமுக சீா்குலைக்க நினைப்பதாகவும், திமுகவை கண்டித்தும் அரியலூா், தா.பழூா், திருமானூா், ஜெயங்கொண்டம், ஆண்டிமடம், செந்துறை ஆகிய பகுதிகளில் அதிமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அரியலூா் அண்ணா சிலை அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அரசு தலைமைக் கொறடாவுமான தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், பாஜக, தமிழ்மாநில காங்கிரஸ், பாமக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். ஜெயங்கொண்டத்தில் முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஜெ.கே.என்.ராமஜெயலிங்கம் தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.