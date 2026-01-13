அரியலூர்
மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலியை பறித்தவா் கைது
அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அருகே மூதாட்டியிடம் 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அருகே மூதாட்டியிடம் 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்தவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
செந்துறையை அடுத்துள்ள வஞ்சினபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அஞ்சலம் (75). கடந்த 28-ஆம் தேதி இவா், தனது வயலுக்கு நடந்து சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அவ்வழியே இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்ம நபா், அவா் கழுத்தில் இருந்த தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்தாா்.
அதில் பாதியை மூதாட்டி பிடித்துக்கொண்ட நிலையில் 2 பவுன் நகையுடன் மா்மநபா் தப்பிச் சென்றாா். இதுகுறித்து செந்துறை காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டதில், மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது பொன்பரப்பி வேலம்பட்டியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியன் மகன் சஞ்சய்(21) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து காவல் துறையினா் சஞ்சய்யை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.