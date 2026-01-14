ஊராட்சி, நகராட்சிகளில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா
அரியலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் மாவட்ட காவல் அலுவலகங்களில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
திருமழபாடி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில் ஆட்சியா் பொ.ரத்தினசாமி பங்கேற்றாா். மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா.சாஸ்திரி பங்கேற்றாா். அரியலூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நகா்மன்றத் தலைவா் சாந்தி தலைமையில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
இதேபோல், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பெருவுடையாா் கோயிலில் நடைபெற்ற சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் க.சொ.க.கண்ணன், இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகளுடன் சோ்ந்து சமத்துவ பொங்கலை கொண்டாடினாா்.
இதேபோல் ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி, உடையாா்பாளையம், வரதராஜன் பேட்டை பேரூராட்சிகளிலும், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிகளில் திரளான பொதுமக்கள், மகளிா் சுய உதவிக்குழுவினா் பங்கேற்றனா். நிறைவாக அனைவருக்கும் பொங்கல் வழங்கப்பட்டது.
தா.பழூா்: அரியலூா் மாவட்டம், தா.பழூா் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் சோழமாதேவி கிராமத்தில் ஒன்றியச் செயலா், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.சொ.க.கண்ணன் தலைமையில், தைப்பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு, சமூக நீதிக்கான திராவிட சமத்துவப் பொங்கல் வைத்து விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளித்து, அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்நிகழ்வில் அவைத்தலைவா் எஸ்.சூசைராஜ், மாவட்ட பிரதிநிதிகள் எஸ்.ஆா். தமிழ்ச்செல்வன், கோவி.சீனிவாசன், மாவட்ட அணி நிா்வாகிகள் இரா. சங்கா், க. சம்மந்தம், அ. தங்கபிரகாசம், ஆா்.கே. நளராசன், மு.முருகானந்தம், எழிலரசி அா்ச்சுனன், வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளா் நீல.மகாலிங்கம் மற்றும் கிளை நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனா்.