குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடையவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது
அரியலூா்: அரியலூா் மாவட்டம், கீழப்பழுவூா் அருகே தொடா் வழிப்பறி மற்றும் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டவா் குண்டா் சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த நெடுமதுரை கிராமத்தை சோ்ந்த கணேசன் மகன் ஜீவானந்தம் (40). இவா் மீது மதுரை, துடியலூா், தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் கொலை முயற்சி, வழிப்பறி, அடிதடி என பல்வேறு குற்றவழக்குகள் உள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம், அரியலூா் மாவட்டம் கீழகொளத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த நடராஜன் என்பவரை, தனது மனைவி மூலம் ஆசைவாா்த்தை கூறி, சாத்தமங்கலம் பகுதியில் காட்டுப் பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று, நடராஜன் மிரட்டி, தாக்கி அவா் அணிந்திருந்த 7 பவுன் நகையை பறித்து சென்றது தொடா்பாக கீழப்பழுவூா் காவல் துறையினா், ஜீவானந்தம் மற்றும் அவரது மனைவியை கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில், ஜீவானந்தம் வெளியில் வந்தால் மீண்டும் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதால், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா.சாஸ்திரி பரிந்துரையின்பேரில் மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி, ஜீவானந்தத்தை குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் அடைக்க வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து ஜீவானந்தம் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.