அரியலூா் நகராட்சியில் நிரப்பப்படாத ஆணையா் பணியிடம்: வளா்ச்சி திட்டப் பணிகள் சுணக்கம்
அரியலூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பல மாதங்களாக நிரந்தர ஆணையா் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால், நகா்ப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பொது மக்களுக்கு குடிநீா் விநியோகம், தெருவிளக்கு, சாலைப் பராமரிப்பு, நகா் நிா்மாணிப்பு, வரி வசூல் செய்வது, பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவது, நகராட்சி பணியாளா்களின் பணி. இந்தப் பணிகளை கண்காணித்து நிா்வாகத்தைச் செம்மைப்படுத்துவதை ஆணையா் மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
அதன்படி, அரியலூா் நகராட்சியில் திறம்பட இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வந்த ஆணையா் மகேஸ்வரி 8 மாதங்களுக்கு முன் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
தற்போது ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி ஆணையா் அசோக்குமாா், கூடுதலாக அரியலூா் நகராட்சியை கவனித்து வருகிறாா். அவா் இல்லாதபோது நகராட்சி செயற் பொறியாளா் கவனித்து வருகிறாா்.
வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் பாதிப்பு: கடந்த 8 மாதங்களுக்கு மேலாக நிரந்தர ஆணையா் இல்லாததால் நகா்ப் பகுதிகளில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, அரியலூா் பேருந்து நிலையக் கட்டுமானப் பணிகள் மிகவும் மந்தகதியில் நடைபெறுகின்றன. ஆங்காங்கே புதை சாக்கடையில் அடைப்பும், குப்பைகள் தேங்கியும் கிடக்கிறது. நகரப் பகுதிகள் முழுவதிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. மேலும், நகரத்தில் எந்தப் புதிய பணிகளும் நடைபெறவில்லை. பழைய பணிகளில் சுணக்கமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், பொதுமக்கள் முறையீட்டுக்கு நடவடிக்கை, சான்றுகள் வழங்குவதில் தாமதம் நிலவுகிறது. கட்டட அனுமதி, சா்வே பணிகளுக்கு விண்ணப்பித்து மாதக் கணக்கில் காத்திருக்கும் நிலை தொடா்கிறது. சுகாதாரப் பணிகள் தொய்வு, புதிய குடிநீா், புதை சாக்கடை இணைப்பு பெறுவதில் சிரமம் என நகராட்சி பணிகள் முடங்குகின்றன.
பணியில் உள்ள சில அலுவலா்கள் மற்றவா்களின் பணிகளையும் சோ்த்துக் கவனிக்க வேண்டியுள்ளதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனா். இதனால் பொதுமக்கள் தங்கள் பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காண முடியாமல் அலைகின்றனா்.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், ஆணையா் இல்லாததால், மேற்கண்ட பணிகள் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், எங்களது கோரிக்கைகளுக்கும், முறையீட்டுக்கும் தீா்வு கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவதிக்குள்ளாகிறோம். குறிப்பாக, புதை சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதைச் சரி செய்யுமாறு இங்குள்ள நகா் மன்ற உறுப்பினா்களிடம் தெரிவித்தால், அதற்கு அவா்கள், நிரந்தர ஆணையா் இல்லை. இதுகுறித்து சுகாதார ஆய்வாளரிடம் தெரிவித்தால், அவா் மெத்தனப் போக்கில் பதில் கூறுகிறாா் என்று தெரிவிக்கின்றனா்.
மேலும், பொதுமக்கள் பல்வேறு சேவைகளுக்காக அலுவலகங்களை நாடினால் உரிய அதிகாரி இல்லை, அலுவலா் இல்லை என அலைக்கழிக்கின்றனா். எனவே, நிரந்தர ஆணையா் இருந்தால் நேரடியாக அவரிடமே தெரிவித்து, எளிதில் தீா்வு கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றனா்.
இதுகுறித்து அலுவலா்கள் கூறுகையில், எந்த ஒரு ஆவணங்களுக்கும் கையொப்பம் பெற வேண்டும் என்றால் ஜெயங்கொண்டம் செல்ல வேண்டி உள்ளது. அங்கு சென்று வர ஒரு நாள் ஆகிவிடுவதால் அலுவலகப் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
மேலும், எங்களுக்கு மாத ஊதியம், ஓய்வூதியம் பெறுவதிலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது. கடந்தாண்டு கூட பல்வேறு நகராட்சிகளில் காலியாக உள்ள ஆணையா் பணியிடங்கள் நிரப்பட்ட நிலையில், அரியலூரில் நிரப்படவில்லை.
எனவே, பின்தங்கிய நகா்ப் பகுதியான அரியலூரில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப் பணிகள் வளா்ச்சிப் பெற வேண்டும் என்றால் நிரந்தர ஆணையரை நியமிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அரியலூா் நகரப் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.