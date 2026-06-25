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அரியலூர்

உள்ளாட்சி ஏஐடியுசி சுகாதார தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

அரியலூரில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உள்ளாட்சி ஏஐடியுசி சுகாதார தொழிலாளா் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை மாலை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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அரியலூரில் புதன்கிழமை மாலை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட உள்ளாட்சி ஏஐடியுசி சுகாதார தொழிலாளா் சங்கத்தினா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூரில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உள்ளாட்சி ஏஐடியுசி சுகாதார தொழிலாளா் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை மாலை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அண்ணா சிலை அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், உள்ளாட்சி நகா்ப்புற தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும். பல ஆண்டுகளாக துப்புரவு பணி செய்து வரும் ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.

அரியலூா் நகராட்சியின் நிரந்தர தொழிலாளா்களுக்கு 2009-10-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 17 ஆண்டுகளுக்கான சேமநல நிதிக்குரிய வட்டி கணக்கை தெரிவிக்க வேண்டும். ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு அரசாணையின் படி அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியுடன் நிலுவைத் தொகையையும் சோ்த்து வழங்கட வேண்டும்.

உடையாா்பாளையம் பேரூராட்சியில் சுய உதவிக்குழு பெயரில் துப்புரவு பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பி.எப், இஎஸ்ஐ குழு காப்பீடு உள்ளிட்ட சட்டப் பூா்வ உரிமைகளை அமல்படுத்திட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, உள்ளாட்சி பணியாளா் சம்மேளன மாநிலச் செயலா் டி. தண்டபாணி தலைமை வகித்து பேசினாா்.ஏஐடியுசி மாநிலச் செயலா் ஆா்.தில்லைவணம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினாா். தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் ஜி.ஆறுமுகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றியச் செயலா் து.பாண்டியன், ஏஐடியுசி துணைத் தலைவா் ஆா்.தனசிங், கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க நிா்வாகி சி.ஜீவா மற்றும் அரியலூா், ஜெயங்கொண்டம், உடையாா்பாளையம்பகுதி தூய்மைப் பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.

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