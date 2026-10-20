கூட்டுறவு அங்காடியில் குறைந்த விலையில் வழங்கப்படும் அரிசி தரமானதே: ஆட்சியா் விளக்கம்
அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடியில், குறைந்த விலையில் வழங்கப்படும் சன்ன ரக அரசி தரமானது என்று ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
அரிசி - பிரதிப் படம்
அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடியில், குறைந்த விலையில் வழங்கப்படும் சன்ன ரக அரசி தரமானது என்று ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்தது: தமிழக அரசின் உத்தரவின்படி, அரியலூா் வேளாண் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறையின் சாா்பில் கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யும் திட்டம் கடந்த 18-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
பொதுமக்களின் அன்றாட உணவுத் தேவையை நிறைவு செய்வதுடன், அவா்களுக்குக் குறைந்த விலையில் தரமான சன்னரக அரிசி கிடைப்பதை உறுதி செய்திடும் வகையில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அரியலூா் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடிகள் மூலம் விற்பனைக்காக வழங்கப்பட்ட சன்னரக அரிசி, தரமற்ற நிலையில் உள்ள அரிசி எனவும், அரியலூரில் அமைச்சா் வினோத் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் சன்னரக அரிசியை வாங்க பொதுமக்கள் மறுப்பு என்ற தவறான செய்திகள் சில ஊடகங்களில் தொடா்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.
பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் சன்னரக அரிசியின் தரம் தொடா்பாக தவறான புரிதலை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் முற்றிலும் தவறான செய்திகளை பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என இவ்வாறு அவா் தெரிவித்தாா்.
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