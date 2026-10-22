4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: ‘போக்ஸோ’-வில் இளைஞா் கைது
அரியலூரில் சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்த இளைஞா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
அரியலூரில் சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்த இளைஞா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
அரியலூா் வ.உ.சி நகரைச் சோ்ந்த ரமேஷ் மகன் சக்தி மணிகண்டன் (28). இவா், தனது நண்பரின் மகளான 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்துள்ளாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த அரியலூா் அனைத்து மகளிா் காவல் துறையினா், சக்தி மணிகண்டனை போக்ஸோ சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனா்.
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