தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை கடைக்கு அக்.31-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அரியலூா் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை கடை வைப்பதற்காக விண்ணப்பிக்க அக்.31-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி தெரிவித்தாா்.
பட்டாசு - பிரதிப் படம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அரியலூா் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை கடை வைப்பதற்காக விண்ணப்பிக்க அக்.31-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்தது: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கிராம மற்றும் நகா்புற பகுதிகளில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் வைக்க விரும்புவோா் இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளுக்கான உரிமம் கோரும் விண்ணப்பங்களை 19.9.2026 முதல் 18.10.2026 வரை அரியலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து இ-சேவை மையங்கள் வாயிலாக இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது, வருவாய் நிா்வாகம் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையரின் 26.10.2026 தேதியிட்ட கடிதத்தின்படி, விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் 31.10.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஏற்கெனவே விண்ணப்பிக்கத் தவறியவா்கள், தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
அனைத்து இ-சேவை மையங்களிலும் மேற்படி விண்ணப்பங்களை இணையதளம் வழியாக பதிவேற்றம் செய்யலாம். விண்ணப்பத்துடன் விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போா்ட் அளவு புகைப்படம், இருப்பிட முகவரிக்கான சான்று, கடை வைக்கப்படும் இடத்தின் முகவரிக்கான சான்று, பான் காா்டு, ஆதாா் அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநா் உரிமம் ஆகியவற்றுடன் உரிமக் கட்டணம் ரூ.600 -ஐ இ-செலான் மூலம் செலுத்திய சீட்டு அசல், சொந்த கட்டடம் எனில் பட்டா நகல், வாடகை கட்டிடம் எனில் வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம், குத்தகை நிலம் எனில் குத்தகை ஆவணம், இடத்துக்கான சொத்து வரி ரசீது, சுய உறுதிமொழி பத்திரம், கட்டட அமைவிட வரைபடம் ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டும்.
அனுமதியின்றி, உரிமம் பெறாமல் பட்டாசு விற்பனை கண்டறியப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட நபா்கள் மீது உரிய குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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