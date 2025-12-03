கரூா் சம்பவம்: வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ கண்காணிப்புக் குழுத் தலைவா் ஆய்வு - பிரேதப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்களிடம் விசாரணை
கரூரில் நெரிசல் சம்பவம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரத்தில் சிபிஐ கண்காணிப்புக் குழுவின் தலைவரும், உச்சநீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியுமான அஜய்ரஸ்தோகி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்.27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரசாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். 110 போ் காயமடைந்தனா்.
இந்த வழக்கை சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், சிபிஐ விசாரணையை மேற்பாா்வையிட உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழுவைச் சோ்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் வி. மிஸ்ரா, சுமித் சரண் ஆகிய இருவரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரூா் வந்தனா். தொடா்ந்து, சிபிஐ டிஐஜி அதுல்குமாா் தாக்கூா் திங்கள்கிழமை கரூா் வந்து, வழக்கு தொடா்பான சிபிஐ ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தாா். மேலும், வேலுச்சாமிபுரத்திலும் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இதன் தொடா்ச்சியாக, செவ்வாய்க்கிழமை கோவையிலிருந்து கரூருக்கு வந்த சிபிஐ கண்காணிப்புக் குழு தலைவரான உச்சநீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி, கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் மீ. தங்கவேல், ஐ.ஜி. ஜோஷி நிா்மல்குமாா், கரூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. ஜோஷ்தங்கையா ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தினாா். இதையடுத்து அஜய் ரஸ்தோகி கோவைக்குச் சென்று தங்கினாா்.
வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு: இந்நிலையில், 2-ஆம் நாளான புதன்கிழமை கோவையிலிருந்து கரூா் வந்த அஜய் ரஸ்தோகி, வேலுச்சாமிபுரத்துக்கு சென்று, சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டாா். அப்போது, டிஐஜி அதுல் குமாா் தாக்கூா், சிபிஐ அதிகாரி பிரவீண்குமாா், கரூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. ஜோஷ் தங்கையா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
பின்னா், தவெக சாா்பில் பிரசார கூட்டத்துக்கு அனுமதி கேட்கப்பட்ட லைட்ஹவுஸ் காா்னா், உழவா் சந்தை, பேருந்து நிலைய ரவுண்டானா ஆகிய இடங்களையும் அஜய் ரஸ்தோகி பாா்வையிட்டாா். அப்போது, ஐ.ஜி. ஜோஷி நிா்மல்குமாா் உடனிருந்தாா். மேலும், அந்த இடங்கள் பிரசாரத்துக்கு மறுக்கப்பட்டதன் காரணம் குறித்து அஜய் ரஸ்தோகிக்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் விளக்கினா்.
மருத்துவா்களிடம் விசாரணை: பின்னா் அக்குழுவினா் பொதுப்பணித் துறை சுற்றுலா மாளிகைக்கு திரும்பினா். அங்கு, நெரிசலில் உயிரிழந்தவா்களின் உடல்களை பிரேதப் பரிசோதனை செய்த திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையைச் சோ்ந்த 4 மருத்துவா்கள் சிபிஐ அதிகாரிகள் முன் ஆஜராகி விளக்கமளித்தனா்.
எஸ்.பி.யிடம் மீண்டும் விசாரணை: தொடா்ந்து கரூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. ஜோஷ்தங்கையா, கூடுதல் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரேம் ஆனந்த் ஆகியோரிடம் 2-ஆவது நாளாக புதன்கிழமையும் சுமாா் 2 மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தவெக செயலாளா் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகளும், பல்வேறு வணிகா் சங்க நிா்வாகிகளும் சிபிஐ அதிகாரிகளை சந்தித்து நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்தனா்.