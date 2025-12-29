தனியாா் தங்கும் விடுதி உரிமையாளருக்கு கொலை மிரட்டல்: சின்னத்திரை நடிகை உள்ளிட்ட 3 போ் மீது வழக்கு
கரூரைச் சோ்ந்த தனியாா் தங்கும்விடுதி உரிமையாளரிடம் சொகுசு காா் மற்றும் வைர நகைகளை பறித்துக் கொண்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்த சின்னத்திரை நடிகை, அவரது கணவா் உள்பட மூன்று போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தது திங்கள்கிழமை தெரியவந்தது.
சென்னை வளசரவாக்கத்தைச் சோ்ந்தவா் ராணி. சின்னத்திரை நடிகை. இவரது கணவா் பாலாஜி என்கிற பாலமுருகன். பாலாஜி கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு கரூரில் உள்ள பிரபல தனியாா் தங்கும் விடுதியை ரூ. 10 லட்சத்துக்கு குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளாா்.
குத்தகை பணம் கொடுக்காத நிலையில், கடந்த மாதம் கரூா் வந்த பாலாஜி, தங்குவிடுதி உரிமையாளா் நாமக்கல்லைச் சோ்ந்த தினேஷிடம், உங்களது சொகுசு காா் எனது மனைவிக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. இரண்டு நாள் பயன்படுத்திவிட்டு தருகிறேன் எனக் கூறி எடுத்துச் சென்றுள்ளாா். காருக்குள் தினேஷுக்கு சொந்தமான 5 சவரன் வைரத்தோடு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து தினேஷ், தனது காரில் மனைவியின் வைரத்தோடு இருந்தது தெரியாமல் உங்களிடம் காரை கொடுத்துள்ளேன், எனவே, வைரத் தோட்டையும் காரையும் தருமாறு பாலாஜியிடம் கூறியுள்ளாா். அப்போது ராணி, பாலாஜி மற்றும் ராணியின் உறவினா் புருஷோத்தமன் ஆகியோா் காரையும் நகையையும் தர முடியாது எனக் கூறி தினேஷுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து தினேஷ் டிச.16-ஆம் தேதி கரூா் நகர காவல் நிலையத்தில் ராணி, பாலாஜி மற்றும் புருஷோத்தமன் மீது புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் கரூா் நகர காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு மூவருக்கும் சம்மன் அனுப்பினா். இந்நிலையில், புருஷோத்தமனை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 28) நள்ளிரவு கரூருக்கு அழைத்து விசாரணை நடத்தினா்.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடா்பாக போலீஸாா் ஏற்கெனவே சம்மன் அனுப்பி நிலையில் ராணியும் அவரது கணவா் பாலாஜியும் திங்கள்கிழமை காவல்நிலையத்தில் ஆஜராவாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது. ஆனால் இருவரும் வரவில்லை. இதையடுத்து புதன்கிழமை(டிச.31)க்குள் அனைவரும் கட்டாயம் ஆஜராக வேண்டும் என போலீஸாா் அறிவுறுத்தி புருஷோத்தமனை அனுப்பி வைத்தனா்.