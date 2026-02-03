இந்திய பொருள்கள் மீதான வரியை அமெரிக்கா குறைத்துள்ளது, நாட்டின் ஏற்றுமதி வளா்ச்சிக்கு வலுவான உத்வேகத்தை அளிக்கும் என இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கூட்டமைப்பின் பிராந்தியத் தலைவா் (தெற்கு மண்டலம்) மற்றும் கரூா் ஜவுளி உற்பத்தியாளா்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தின் தலைவா் பி. கோபாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: இந்தியாவுடனான வா்த்தக ஒப்பந்தத்துக்கு அமெரிக்கா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும், இந்தியப் பொருள்கள் மீதான வரியை 18 சதவீதமாக குறைக்கவும் அமெரிக்கா ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தை முழு மனதுடன் வரவேற்கிறோம்.
இந்த வரிக் குறைப்பு, பகுத்தறிவு பொறியியல் பொருள்கள், ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், மருந்துகள், ரசாயனங்கள், தோல் பொருள்கள், ரத்தினக் கற்கள் மற்றும் நகைகள் மற்றும் விவசாயப் பொருள்கள் போன்ற முக்கிய ஏற்றுமதித் துறைகளுக்கு பயனளிக்கும். குறைந்த வரிக் கொள்கை, போட்டித் தன்மையை மேம்படுத்தும். இந்திய ஏற்றுமதியாளா்கள் அமெரிக்க வாடிக்கையாளா்களுடன் ஆழமாகத் தொழில் உறவை வளா்க்க உதவும் மற்றும் வாங்குபவா்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கும்.
முக்கியமாக, இந்த ஒப்பந்தம் முன்னா் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆா்டா்களை உடனடியாக வெளியிட வழிவகுக்கும். குறிப்பாக, ஜவுளி, ஆடை, தோல் மற்றும் காலணிகள் போன்ற தொழிலாளா்கள் அதிகம் உள்ள துறைகளில், உலக அளவில் வாங்குபவா்கள் பொதுவாக முன்கூட்டியே ஆதார முடிவுகளை இறுதி செய்கிறாா்கள். குறைக்கப்பட்ட வரியில், பிற ஆசிய விநியோகஸ்தா்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்திய ஏற்றுமதியாளா்கள் நல்ல நிலையில் உள்ளனா்.
இந்த வளா்ச்சி திறன் விரிவாக்கம், புதிய முதலீடுகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சாா்ந்த தொழில்களில் பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜவுளி மையங்கள் என்றழைக்கப்படும் கரூா், திருப்பூா், கோயம்புத்தூா் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்கள் இந்த மைல்கல் வா்த்தக ஒப்பந்தத்தால் எழும் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முனைப்புடன் உள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தம் வரும் மாதங்களில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வளா்ச்சிக்கு வலுவான உத்வேகத்தை அளிக்கும். நம்பகமான உலகளாவிய ஆதார இடமாக இந்தியாவின் நிலையை மேலும் வலுப்படுத்தும் என தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.