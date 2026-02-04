உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்: கரூரில் 1,461 பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்
கரூா் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமில் 1,461 பேருக்கு ரூ. 4 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் மீ. தங்கவேல் வழங்கினாா்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் 10,000-ஆவது முகாமை சென்னையில் முதல்வா் ஸ்டாலின் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்து, நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கினாா். இதைத் தொடா்ந்து, கரூரில் கரூா் மற்றும் மண்மங்கலம் வட்டத்தைச் சோ்ந்த 1,461 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மீ. தங்கவேல் வழங்கினாா்.
இதில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் 1,140 பேருக்கு ரூ. 1.64 கோடி மதிப்பில் இந்திராகாந்தி தேசிய முதியோா் உதவித்தொகை மற்றும் விதவை உதவித்தொகைக்கான ஆணைகளும்,
கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் 102 பேருக்கு ரூ. 1.39 கோடி மதிப்பில் கடனுதவிகள், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் 100 பேருக்கு சொத்து வரி பெயா் மாற்றம், குடிநீா்வரி உள்ளிட்ட ஆணைகளும், தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையின் சாா்பில் 50 பேருக்கு ரூ. 7.20 லட்சம் மதிப்பில் உதவித் தொகைக்கான ஆணைகள் உள்பட மொத்தம் 1,461 பேருக்கு ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மீ. தங்கவேல் வழங்கினாா்.
முகாமில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு. விமல்ராஜ், மாநகராட்சி மேயா் வெ. கவிதா, துணை மேயா் தாரணிசரவணன், கரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் முகமது பைசல், மாநகராட்சி ஆணையா் கே. எம். சுதா, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ஆா். அபிராமி, தனித்துணை ஆட்சியா்(சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) பிரகாசம், மண்டலக் குழுத் தலைவா்கள் எஸ்.பி. கனகராஜ், ஆா்.எஸ் ராஜா, வட்டாட்சியா்கள் மோகன்ராஜ், சத்தியமூா்த்தி மற்றும் திமுக நகர பொறுப்பாளா்கள் எம். பாண்டியன், வழக்குரைஞா் சுப்ரமணியன், வி.ஜி.எஸ்.குமாா், ஜோதிபாசு உள்ளிட்டோா் திரளாக பங்கேற்றனா்.