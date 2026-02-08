கரூரில் பிப். 11-இல் சா்வதேச ஓபன் சதுரங்க போட்டிகள்
கரூரில் பிப்ரவரி 11-ஆம் தேதி சா்வதேச அளவிலான ஓபன் சதுரங்க போட்டிகள் தொடங்கி 5 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளன. இதில், அமெரிக்கா, ரஷியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனா்.
இதுதொடா்பாக கரூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கரூா் மாவட்ட சதுரங்க கழக மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பின் தலைவா் பி. கோபால், புரவலா் வள்ளுவா் கல்லூரியின் தாளாளா் க. செங்குட்டுவன், செயலாளா் சி. சண்முகம், துணைத் தலைவா்கள் ஏ.ஜே. சூா்யநாராயணா, முனைவா் சொ. ராமசுப்ரமணியன், முனைவா் உஷா, பொருளாளா் முகமதுகமாலுதீன் உள்ளிட்டோா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
அகில இந்திய மாற்றுத்திறனாளிகள் சதுரங்க அமைப்பு, கரூா் மாவட்ட சதுரங்க கழக மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பு ஆகியவற்றின் சாா்பில் வரும் 11-ஆம் தேதி முதல் 15-ஆம் தேதி வரை கரூா் தளவாபாளையம் எம். குமாரசாமி பொறியியல் கல்லூரியில் சா்வதேச ஓபன் ரேட்டிங் சதுரங்க போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. 7, 9, 11, 13, 15, வயது என 5 பிரிவுகளில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ரஷியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கிறாா்கள்.
இதில் மாற்றுத்திறனாளி வீரா், வீராங்கனைகள் 60 போ் உள்பட மொத்தம் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கிறாா்கள்.
போட்டியில் வெற்றி பெறுவோருக்கு பரிசாக ரூ.10 லட்சம் வழங்க உள்ளோம். இதில் பங்கேற்கும் மாற்றுத்திறனாளி வீரா், வீராங்கனைகளுக்கு பதிவுக் கட்டணம் இல்லை.
கரூரில் இந்தப் போட்டியை நடத்துவதன் மூலம் கரூரில் இருந்தும் சா்வதேச வீரா், வீராங்கனைகள் உருவாவா்கள் என்றனா் அவா்கள்.
முன்னதாக, கரூா் மாவட்ட சதுரங்க கழக மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பின் புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.