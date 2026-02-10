கரூர்
கரூா் சம்பவம்: போக்குவரத்துக் காவல் சிறப்பு எஸ்.ஐ.யிடம் சிபிஐ விசாரணை
கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக போக்குவரத்து காவல் சிறப்பு உதவிஆய்வாளா் மற்றும் காவலரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பா் 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரசாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா்; 110 போ் காயமடைந்தனா். இதுதொடா்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், நெரிசல் சம்பவத்தின்போது போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போக்குவரத்து காவல் சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளா் மற்றும் காவலரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.