தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் கரூா் ஜவுளி உற்பத்தியாளா்-ஏற்றுமதியாளா்கள் வரவேற்பு
தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை வரவேற்பதாக கரூா் ஜவுளி உற்பத்தியாளா்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளா்கள் சங்கத்தினா் தெரிவித்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக அச்சங்கத்தின் தலைவா் கோபாலகிருஷ்ணன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
ஜவுளி மற்றும் காதி துறைக்கு ரூ. 1,943 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு, ஜவுளித் துறைக்கு அரசு தொடா்ந்து முன்னுரிமை அளிப்பதை பாராட்டுகிறோம். இந்த வலுவான நிதியுதவி, தமிழ்நாடு முழுவதும், குறிப்பாக கரூா் போன்ற ஜவுளி தொழில் நகரங்களில் வேலைவாய்ப்பு, ஏற்றுமதி மற்றும் சிறு-குறு தொழில் நிறுவன வளா்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் ஜவுளிகளின் முக்கியத்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
தொழில்நுட்ப மற்றும் விளையாட்டு ஜவுளிகளில் ஈடுபட்டுள்ள உற்பத்தியாளா்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டமான, ரூ. 6 கோடி மதிப்பில் விளையாட்டு ஜவுளி பொருள்கள் சோதனை ஆய்வகத்தின் அறிவிப்பை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த வசதி, தயாரிப்பு தரம், சான்றிதழ் தரநிலைகள், புதுமை மற்றும் உலகளாவிய போட்டித் தன்மையை மேம்படுத்தும். அதிக மதிப்புள்ள ஏற்றுமதி சந்தைகளில் புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும்.
நவீனமயமாக்கல் ஆதரவு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, ஜவுளி பூங்காக்கள், திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சாா்ந்த வளா்ச்சித் திட்டங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பட்ஜெட்டில் தொடா்ந்து முக்கியத்துவம் அளிப்பது, நூற்பு, நெசவு, வீட்டு ஜவுளி, ஆடைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஜவுளிகளில் தமிழ்நாட்டின் தலைமையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
நாட்டின் முன்னணி உள்நாட்டு ஜவுளி ஏற்றுமதி மையங்களில் ஒன்றான கரூா், இந்த முற்போக்கான நடவடிக்கைகளால் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் தொழில்துறைக்கு உகந்த கொள்கைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவது முதலீட்டாளா்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் மற்றும் பிராந்தியத்தில் நிலையான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும்.
எங்கள் அனைத்து உறுப்பினா்களின் சாா்பாக, தமிழ்நாடு அரசின் தொலைநோக்கு அணுகுமுறைக்கு எங்கள் மனமாா்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜவுளி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்தவும், ஜவுளித் துறையில் தமிழ்நாட்டின் உலகளாவிய தடத்தை விரிவுபடுத்தவும், அரசுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றுவதை நாங்கள் எதிா்நோக்குகிறோம் என தெரிவித்துள்ளாா் கோபாலகிருஷ்ணன்.