கரூரில் இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா போட்டிகளில் வென்றோருக்கு பரிசு
கரூரில் இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு திங்கள்கிழமை பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
பொது நூலகத்துறை சாா்பில் கல்லூரி மாணவா்களிடையே தமிழ் இலக்கியம், பண்பாடு, கலாசாரம் மற்றும் தமிழ் மரபுகள் ஆகியவற்றை பேணிக் காப்பதற்காகவும், இலக்கிய ஆா்வத்தை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், தமிழகம் முழுவதும் இலக்கியத் திருவிழாக்கள் நடைபெற்று வருகிறது.
கரூா் மாவட்டத்தில் காவிரி இளைஞா் இலக்கியத் திருவிழா அரசு மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
இதில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தலைமை வகித்து, போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.5 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.4 ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.3 ஆயிரம் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு.விமல்ராஜ் , கரூா் மாவட்ட நூலக அலுவலா் செ.செ.சிவக்குமாா், நூலக கண்காணிப்பாளா் இரா. ராபா்ட்ஜான், அரசு மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நூலகா் ப.கிருத்திகா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.