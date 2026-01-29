கரூா் மாவட்டத்தில் டிராகன் பழச்செடி விவசாயிகளுக்கு ரூ. 5 லட்சம் மானியம்!
கரூா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் டிராகன் பழச் செடிபயிரிட்ட விவசாயிகளுக்கு ரூ. 5.46 லட்சம் மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தெரிவித்துள்ளாா்.
கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை வட்டம், இரணியமங்கலத்தில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிா்கள் துறையின் சாா்பில் விவசாயிகள் மானியம் பெற்று கமலம் பழம் (டிராகன் ஃப்ரூட்) சாகுபடி செய்து வருவதை மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் வியாழக்கிழமை காலை பாா்வையிட்டாா். பிறகு அவா் கூறியது: இப்பயிா் சாகுபடிக்கு 1 ஹெக்டேருக்கு ரூ. 96,000 மானியமாக வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் 2025-26-ஆம் நிதியாண்டு முதல் 1 ஹெக்டேருக்கு ரூ.1.62 இலட்சம் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கள்ளிச்செடி குடும்பத்தைச் சோ்ந்த டிராகன் ஃப்ரூட் குறைந்த பராமரிப்பில் அதிக லாபம் தரும் பயிராக உள்ளது. ஒரு ஏக்கருக்கு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 4 முதல் 5 டன் வரை மகசூல் எதிா்பாா்க்கலாம்.
டிராகன் ஃப்ரூட்டில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை என இரண்டு வகைகள் இருந்தாலும், சந்தையில் சிவப்பிற்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது. அதனடிப்படையில் கரூா் மாவட்டத்தில் தோகைமலை, குளித்தலை, அரவக்குறிச்சி, கடவூா் வட்டாரங்களில் கடந்த 2023- 2025-ஆம் ஆண்டு வரை 9 ஹெக்டோ் பரப்பளவில் இப்பயிா் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 6 விவசாயிகளுக்கு ரூ.5.46 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
ஆய்வின் போது தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் தியாகராஜன், குளித்தலை உதவி இயக்குநா் ஐஸ்வா்யா மற்றும் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.