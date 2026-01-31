கரூர்
கரூா்: பிப்.2, 3-ல் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம்
கரூா் மாவட்டத்தில் பிப். 2, 3-ஆம்தேதிகளில் தாயுமானவா் திட்டத்தில் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தெரிவித்தாா்.
கரூா் மாவட்டத்தில் பிப். 2, 3-ஆம்தேதிகளில் தாயுமானவா் திட்டத்தில் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாா்களின் இல்லத்துக்கேச் சென்று அரிசி, சா்க்கரை உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி பிப்.2, 3-ஆம்தேதிகளில் வீடுகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று ரேஷன் பொள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது என தெரிவித்துள்ளாா்.