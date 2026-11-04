ராகுல்காந்தி எதிா்க்கட்சித் தலைவராக செயல்படவில்லை: நாமக்கல் எம்.பி. பேட்டி
ராகுல்காந்தி எதிா்க்கட்சித் தலைவராக செயல்படவில்லை என்றாா் நாமக்கல் மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன்.
வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன்
ராகுல்காந்தி எதிா்க்கட்சித் தலைவராக செயல்படவில்லை என்றாா் நாமக்கல் மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன்.
கரூரில் புதன்கிழமை தனியாா் நிதிநிறுவனம் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: கடந்த 6 மாதங்களாக தவெக ஆட்சி எப்படி நடைபெறுகிறது. ஜிஎஸ்டி தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு குறைந்துவிட்டது என்பதை மக்கள் பாா்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறாா்கள். வெறும் சாலைவலமாக மட்டும்தான் இந்த ஆட்சி நடந்துகொண்டிருக்கிறது. எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. ராகுல்காந்தி எதிா்க்கட்சித் தலைவராக செயல்படவில்லை.
மக்களவையில் மக்களின் பிரச்னைகளை எடுத்துவைப்பது எதிா்க்கட்சியின் கடமை. ஆனால், கரப்பான் ஜனதா கட்சி வந்தபின்புதான் காங்கிரஸ் போராட்டம் மூலம் எதிா்க்கட்சியாக செயல்படுகிறதே தவிர, அதற்கு முன் செயல்பட்டதாக தெரியவில்லை என்றாா் அவா்.
பேட்டியின்போது, கொமதேக மாநில வா்த்தக அணிச் செயலா் விசா ம.சண்முகம், மாவட்டச் செயலா் மூா்த்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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