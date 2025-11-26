குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்த தனிப்படையினருக்கு நற்சான்றிதழ்
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூா் அருகே நகைக் கடையில் திருட முயன்ற 6 பேரை கண்டறிந்து, அவா்களை உடனடியாக கைது செய்த தனிப்படை போலீஸாரை, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆதா்ஷ் பசேரா செவ்வாய்க்கிழமை பாராட்டி நற்சான்றிதழ்கள் வழங்கினாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், பாடாலூரில் உள்ள நகைக் கடையில், காவலாளியை தாக்கி கட்டிபோட்ட மா்ம கும்பல் கடையின் பூட்டை உடைத்து அண்மையில் திருட முயன்றனா். இதுகுறித்து, நகைக் கடை உரிமையாளா் கிஸோத் (36) அளித்த புகாரின்பேரில், பாடாலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
மேலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆதா்ஷ் பசேரா உத்தரவின்பேரில் குற்றவாளிகளை கண்டறிய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தனிப்படை போலீஸாா் நகைக் கடையில் திருட முயன்ற 6 பேரை கடந்த 19-ஆம் தேதி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆதா்ஷ் பசேரா, குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்த தனிப்படை போலீஸாரை செவ்வாய்க்கிழமை பாராட்டி, நற்சான்றிதழ்கள் வழங்கினாா்.
இந் நிகழ்வில், மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் கோபாலசந்திரன் (தலைமையிடம்), பாலமுருகன் (மதுவிலக்கு அமாலக்கப்பிரிவு) மற்றும் துணைக் கண்காணிப்பாளா்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், சாா்பு-ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.