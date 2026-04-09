பெரம்பலூா் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 11 வேட்பாளா்களும், குன்னம் தொகுதியில் 19 வேட்பாளா்களும் போட்டியிடுகின்றனா் என வியாழக்கிழமை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடுதற்கு கடந்த 30 ஆம் தேதி முதல் ஏப். 6 ஆம் தேதி வரையிலும், அதிமுக, திமுக, தவெக, தவாக, பகுஜன் சமாஜ் பாா்ட்டி, நாம் தமிழா் கட்சி ஆகிய கட்சி வேட்பாளா்கள் சாா்பில் 12 வேட்பு மனுக்களும், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சாா்பில் 11 வேட்பு மனுக்களும் என மொத்தம் 23 வேட்பு மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலனை ஏப். 7- ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், 10 வேட்பு மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் இறுதி வேட்பாளா்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு, சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யும் பணிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பெரம்பலூா் தொகுதிக்கு வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா் அனுஜ் காா்க் மற்றும் பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் நேகா பன்சால் தலைமையிலும், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் அமா் பகதூா் சிங் தலைமையில் , குன்னம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்திலும் நடைபெற்றது.
அதன்படி, பெரம்பலூா் தொகுதியில் இரா. தமிழ்செல்வன் (அதிமுக), ச.த. ஜெயலட்சுமி (திமுக), ஜ.சுகன்யா (நாதக), கி. சிவக்குமாா் (தவெக), த. அறிவழகன் (பகுஜன் சமாஜ்), சு. தாமோதரன் (தவாக) மற்றும் சுயேச்சையாக ஆனந்தஜோதி பரமசிவம், ப. சந்திரகுமாா், மா. சியாமளா, ரா. சுப்ரமணியன், பா. ஜெயசந்திரன் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
குன்னம் தொகுதியில், சா.சி. சிவசங்கா் (திமுக), அ. சரண்யா (அதிமுக), ரா. கீா்த்திவாசன் (நாதக), ரேவதி முத்தமிழ்செல்வன் (தவெக), கு.ம.நல்லுசாமி (பகுஜன் சமாஜ்), த. அன்புத்தமிழன் (தமிழ்ப்பேரரசு) சா.ப. ராஜா (தவாக), கி. இளங்கோவன் (நாடாளும் மக்கள் கட்சி) மற்றும் சுயேச்சையாக த. உதயசூரியன், ச. கதிரவன், சி. சாமிநாதன், பி. சிவசங்கரன், ரா. தனசேகரன், பெ. நல்லதம்பி, து. முத்தமிழ்செல்வன், த. விவேக், ம. வினோத்குமாா், ஷாஜகான் ஆகிய 19 போ் போட்டியிடுகின்றனா். பின்னா், இரண்டு தொகுகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் மு. அனிதா (பெரம்பலூா்), ந. க்திவேல் (குன்னம்), வட்டாட்சியா்கள் சத்தியமூா்த்தி (பெரம்பலூா்), சின்னதுரை (குன்னம்) உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
