பெரம்பலூா் அருகே காா் திடீா் தீக்கிரை
பெரம்பலூா் அருகே பெருங்காயம் ஏற்றிச்சென்ற ஆம்னி காா் வெள்ளிக்கிழமை தீப்பற்றி எரிந்து சேதமடைந்தது.
மதுரையில் பெருங்காயம் ஏற்றிய ஆம்னி காா் விழுப்புரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. இந்த காரை, மதுரையைச் சோ்ந்த த. மனோஜ்குமாா் (33) என்பவா் ஓட்டினாா். திருச்சி -சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள தண்ணீா்பந்தல் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மதியம் வந்தபோது, காரின் முன்புறத்திலிருந்து புகை வந்தது. இதையடுத்து காரை ஓட்டுநா் சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு இறங்கிப் பாா்த்தபோது காா் தீப்பற்றி எரிந்தது.
தகவலறிந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீஸாா் மற்றும் பெரம்பலூா் தீயணைப்புத் துறையினா் விரைந்து சென்று தீயை கட்டுப்படுத்தினா். இருப்பினும் காா் முற்றிலும் எரிந்து நாசமானதோடு, பெருங்காயமும் எரிந்து சேதமடைந்தது. புகாரின்பேரில் பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.