பெரம்பலூரில் 1.71 லட்சம் பேருக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள்
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 1.71 லட்சம் குழந்தைகள், மாணவா்களுக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்படுகின்றன என மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்தாா்.
பெரம்பலூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த் தடுப்பு மருந்துத்துறை சாா்பில் தேசிய குடற்புழு நீக்க நாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நடந்த குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் மேலும் பேசியது:
1 முதல் 19 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகள், மாணவா்கள், கா்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மாா்களை தவிர 20 முதல் 30 வயது வரையிலான பெண்களுக்கு, குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
1 முதல் 5 வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு அங்கன்வாடிகளிலும், 6 முதல் 19 வயது வரையுள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளிலும் குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கப்படுகிறது.
பள்ளி செல்லாத குழந்தைகளுக்கு கிராம சுகாதாரச் செவிலியரும், அங்கன்வாடி பணியாளா்களும், வீடு வீடாகச் சென்று குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகளை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இம் மாத்திரைகளை உட்கொள்வதன்மூலம் குடற்புழுக்கள் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது. தேசிய குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 1,71,590 குழந்தைகள், மாணவா்கள், 45,034 பெண்கள் பயன்பெற உள்ளனா். விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு பிப். 17 இல் 2 ஆம் கட்ட முகாம் மூலம் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் மிருணாளினி தலைமையில் குடற்புழு நீக்க நாள் உறுதியேற்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், அட்மா தலைவா் வீ. ஜெகதீசன், மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இணை இயக்குநா் மாரிமுத்து, வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சி. சுவாமி முத்தழகன், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் ஜெயஸ்ரீ, வட்டாட்சியா் பாலசுப்பிரமணியன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.