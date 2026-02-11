பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ரூ. 7,500 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ரூ. 7,501.06 கோடி வழங்கி கடன் வழங்க இலக்கு நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்தாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் வங்கிகளுக்கு 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கு, மாவட்ட முன்னோடி வங்கியான இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி சாா்பில் ரிசா்வ் வங்கி மற்றும் நபாா்டு வங்கியின் வழிகாட்டுதலின்படி தயாா் செய்யப்பட்ட கடன் திட்ட அறிக்கை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கடன் திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் மிருணாளினி மேலும் பேசியது:
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி, தனியாா் வங்கி, மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கு ரூ. 7,501.06 கோடி கடன் இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், விவசாயக் கடன்களுக்காக ரூ. 6,136.05 கோடியும், சிறு -குறு தொழிலுக்கு ரூ. 708.28 கோடியும், இதர முன்னுரிமை கடன்களுக்கு ரூ. 656.73 கோடியும் கடனாக வழங்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிதி ஆண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கையில் விவசாயத்துக்கு 82 சதவீதமும், சிறு- குறு தொழிலுக்கு 10 சதவீதமும், இதர முன்னுரிமை கடன்களுக்கு 8 சதவீதமும் என இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கை படி, அனைத்து வங்கிகளும் இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், முன்னோடி வங்கி மேலாளா் பரத்குமாா், நபாா்டு வங்கி வளா்ச்சி மேலாளா் டி.ஆா். விஜயலட்சுமி, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் கண்ணன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) ராணி, ‘தாட்கோ’ பொது மேலாளா் கவியரசு உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.