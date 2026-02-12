தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலை.யில் நட்சத்திரா கலை விழா தொடக்கம்
பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக் கழகத்தில் நட்சத்திரா- 2026 கலை விழா வியாழக்கிழமை இரவு தொடங்கியது.
பல்கலைக் கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு தலைமை வகித்து, குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்த பல்கலைக் கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன் பேசியது:
கலை என்பது பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, அது ஒரு மனிதனின் உணா்வுகளை செம்மைப்படுத்தும் சக்தி. கலை உணா்வுகொண்ட இளைஞா்கள் சமுதாயத்தில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவாா்கள் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான பிரதீப் ரங்கநாதன், நடிகை மாளவிகா மோகனன் ஆகியோா் மாணவ, மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடினா். பின்னா், மாணவ, மாணவிகளின் பாரம்பரிய நடனங்கள், நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள், தனிநபா் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் காட்சிகள், இசை மற்றும் நடனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
விழாவில், கல்வி நிறுவனங்களின் செயலா் பி. நீலராஜ், பல்கலைக் கழக இணை வேந்தா் அனந்தலட்சுமி கதிரவன், தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி நிா்வாக இயக்குநா்கள் நீவாணி, நகுலன், அறகட்டளை உறுப்பினா் ராஜபூபதி மற்றும் பல்வேறு முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவா்கள், பல்கலைக் கழக கூடுதல் பதிவாளா், கல்லூரி முதல்வா்கள், துணை முதல்வா்கள் உள்பட 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து, 2-ஆவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் கலை விழாவில் நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜி.வி. பிரகாஷ்குமாா் தலைமையிலான இசைக்குழுவினரின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. திரைப்பட நடிகை ஸ்ரீ லீலா பங்கேற்க உள்ளாா்.