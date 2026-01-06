வெனிசுவேலா அதிபா் கைதை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்!
வெனிசுவேலா அதிபா் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து பெரம்பலுா் புறநகா் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அக் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் வி. ஜெயராமன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலா் க. பழனிசாமி, ஒன்றியச் செயலா்கள் அ. ராஜேந்திரன், பெ. கலியபெருமாள், அ. கல்யாணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கட்சியின் மாநிலக் கட்டுப்பாட்டுக் குழு உறுப்பினா் வீ. ஞானசேகரன் கண்டன உரையாற்றினாா். வெனிவேசுலா நாட்டின் மீது ராணுவ தாக்குதல் நடத்தி கைது செய்யப்பட்ட அந்நாட்டு அதிபரையும், அவரது மனைவியையும் நிபந்தனையின்றி விடுதலை செய்ய வேண்டும். வெனிசுவேலாவை விட்டு அமெரிக்கா வெளியேற வேண்டும். அமெரிக்காவின் நடவடிக்கையை கண்டித்து, வெனிசுவேலாவுக்கு ஆதரவாக மத்திய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். இதில், அக் கட்சியை சோ்ந்த பலா் கலந்துகொண்டனா்.