பெரம்பலூரில் திருமண உதவித்தொகை, தாலிக்குத் தங்கம்
பெரம்பலூரில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 60 மகளிருக்கு திருமண உதவித்தொகை, தலா 8 கிராம் தங்கத்தை அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கினாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை மூலம் மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் நலத் திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா் வழங்கிப் பேசினாா்.
தொடா்ந்து, பெரம்பலூா் எம்எல்ஏ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மூலம், சுந்தா் நகரில் ரூ. 14.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள முழுநேர நியாயவிலைக் கடையை திறந்து வைத்த அமைச்சா், ரூ. 3 லட்சத்தில் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணிமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் மோட்டாருடன் கூடிய ஆழ்துளைக் கிணற்றின் பயன்பாட்டை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா். பின்னா், பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் போக்குவரத்து தொழிலாளா்கள் சாா்பில் கொண்டாடப்பட்ட சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்றாா்.
நிகழ்ச்சிகளில் மாவட்ட வருவாய் க. கண்ணன், போக்குவரத்துக் கழக திருச்சி மண்டலப் பொது மேலாளா் சதீஷ்குமாா், பெரம்பலூா் மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் பாண்டியன், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, அட்மா தலைவா் வீ. ஜெகதீசன், நகா்மன்றத் தலைவா் அம்பிகா ராஜேந்திரன், முன்னாள் எம்எல்ஏ எம். ராஜ்குமாா், வட்டாட்சியா் பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.