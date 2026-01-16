படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா் அழைப்பு
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்கள் வேலைவாய்ப்பற்றோா் உதவித்தொகைத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் அண்மையில் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
எஸ்எஸ்எல்சி தோல்வி அல்லது தோ்ச்சி மற்றும் அதற்கு மேலான கல்வித் தகுதி பெற்று வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவுசெய்து, பதிவைத் தொடா்ந்து புதுப்பித்து, 31.12.2025-இல் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வேலைவாய்ப்பின்றி காத்திருக்கும் இளைஞா்களுக்கு தமிழக அரசால் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளை பொறுத்தவரை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவுசெய்து ஓராண்டு முடித்திருந்தால் போதுமானது. எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்தவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 600 வீதமும், பிளஸ் 2 வரை படித்தவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 750 வீதமும், பட்டப்படிப்பு முடித்தவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 1,000 வீதமும் வழங்கப்படும்.
இதர மனுதாரா்களை பொறுத்தவரையில் எஸ்எஸ்எல்சி தோ்ச்சி பெறாதவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 200 வீதமும், தோ்ச்சிப் பெற்றவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 300 வீதமும், பிளஸ் 2 படித்தவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 400, வீதமும், பட்டப்படிப்பு முடித்தவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 600 வீதமும் வழங்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உச்ச வயது வரம்பு ஏதுமில்லை. இதர மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 72 ஆயிரத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின மனுதாரா்கள் 31.12.2025-இல் 45 வயதுக்குள்ளும், இதர இனத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் 40 வயதுக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.
இத் தகுதியுடயை மனுதாரா்கள் தங்களது வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவு அடையாள அட்டையை ஆதாரமாக காண்பித்து, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் விண்ணப்பங்களை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏற்கெனவே விண்ணப்பித்து 3 ஆண்டுகள் உதவித்தொகை பெற்றவா்களுக்கு இத்திட்டம் பொருந்தாது. மேலும், தனியாா்த்துறையில் பணிபுரிபவா்களுக்கும், அரசின் இதர திட்டங்களின் கீழ் பணப்பயன் பெறும் பயனாளிகளுக்கும் இத் திட்டம் பொருந்தாது.
பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பிப். 27 ஆம் தேதி வரை அலுவலக வேலைநாள்களில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இயங்கும் வேலைவாய்ப்பற்றோா் உதவித்தொகை திட்டப் பிரிவில் அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள், வேலைவாய்ப்பு அடையள அட்டை மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்துடன் நேரில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், உதவித்தொகை பெற்று வரும் பயனாளிகள் விதிமுறைகளுக்குள்பட்டு ஆண்டுதோறும் அளிக்க வேண்டிய சுய உறுதிமொழி ஆவணத்தை, ஜன. 27 ஆம் தேதிக்குள் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலரை 04328-296352, 9499055913 ஆகிய எண்களில் தொடா்புகொள்ளலாம்.