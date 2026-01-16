பெரம்பலூர்
பெரம்பலூரில் பொங்கல் கலை விழா நிறைவு
பெரம்பலூா்: பெரம்பலூரில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கலை பண்பாட்டுத் துறையின் சாா்பில் வியாழக்கிழமை தொடங்கிய கலை நிகழ்ச்சிகள் வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.
பெரம்பலூா் பாலக்கரை அருகேயுள்ள திறந்தவெளி மைதானத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற தொடக்க விழாவுக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி, கலை விழாவை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா்.
கடந்த 2 நாள்களாக மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை பரதநாட்டியம், நையாண்டி மேளம், கரகம், காவடி, தப்பாட்டம், மயிலாட்டம், புரவியாட்டம், தெருக்கூத்து நாடகம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளும், விவசாய மரபு, பாரம்பரிய உணவுகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களை நினைவூட்டும் வகையில் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது.
இதில், பெரம்பலூா் நகரைச் சோ்ந்த திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்று பாா்வையிட்டனா்.