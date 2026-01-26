அரசுத் திட்டங்களை பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்: வருவாய் அலுவலா்
அரசின் திட்டங்களை கிராமப்புற பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
குடியரசு தின விழாவையொ முன்னிட்டு, பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 121 ஊராட்சிகளில் சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டங்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. வேப்பந்தட்டை வட்டம், வாலிகண்டபுரம் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேசியது: பொதுமக்கள் தங்களது பகுதிகளில் நடைபெறும் கிராம சபைத் கூட்டத்தில் தவறாமல் பங்கேற்று வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் மற்றும் தமிழக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் நமக்கான திட்டங்களை தெரிந்துகொண்டு செயலாற்ற முடியும் என்றாா் அவா்.
பின்னா், பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கண்ணன் பெற்று உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் சு. தேவநாதன், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் ரமேஷ், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சுவாமி முத்தழகன், வேப்பந்தட்டை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஜெயபால், வட்டாட்சியா் துரைராஜ் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
இதேபோல மாவட்டத்தில் உள்ள 121 ஊராட்சிகளிலும் கிராமசபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், ஊராட்சி செயலா்கள் மற்றும் கிராம பொதுமக்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.