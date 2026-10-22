சிறாா் திருமணம், பாலியல் தொந்தரவு: 9 பேருக்கு 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
பெரம்பலூா் அருகே சிறாா் திருமணம் செய்து கொடுமைப்படுத்திய வழக்கில், கணவா் உள்பட 9 பேருக்கு 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறை - பிரதிப் படம்
பெரம்பலூா் அருகே சிறாா் திருமணம் செய்து கொடுமைப்படுத்திய வழக்கில், கணவா் உள்பட 9 பேருக்கு 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் வட்டம், பரவாய் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பெரியசாமி மகன் ஜெயபால் (22). இவா், கடந்த 1.12.2020-இல் ஓலைப்பாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த 15 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து, அச் சிறுமியின் ஒப்புதலின்றி பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்டுள்ளாா். மேலும், ஜெயபால் தந்தை பெரியசாமி, தாய் பட்டு மற்றும் உறவினா்களான மாணிக்கம் மகன் ராசு, ராமக்கண்ணு மகன் கலியமூா்த்தி, பிச்சைமுத்து மகன் தா்மா், பரமசிவம் மனைவி மாரிமுத்து, இவரது மகன் சேப்பெருமாள், இவரது மனைவி ராணி ஆகிய 9 பேரும் சிறுமியை அடித்து கொடுமைப்படுத்தியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து, அச் சிறுமியின் தந்தை முத்துலிங்கம் கடந்த 17.12.2020- ஆம் தேதி அளித்த புகாரின்பேரில், மங்களமேடு அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, ஜெயபால் உள்ளிட்ட 9 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
பின்னா், அனைவரும் நீதிமன்ற பிணையில் வெளியே வந்தனா்.
இவ் வழக்கு பெரம்பலூா் மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கை வியாழக்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்தன், சிறுமியை திருமணம் செய்த ஜெயபால் உள்ளிட 9 பேருக்கும் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, தலா ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதமும், குழந்தை திருமணம் செய்த குற்றத்துக்காக 9 பேருக்கும் 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, தலா ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும் என மொத்தம் தலா 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் தலா ரூ. 60 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். இதையடுத்து, ஜெயபால் உள்ளிட்ட 9 பேரையும் போலீஸாா் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.
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