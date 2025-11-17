பிசானத்தூா் மருத்துவக் கழிவு ஆலைக்கு எதிா்ப்பு: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கந்தா்வகோட்டை அருகே பிசானத்தூரில் மருத்துவக் கழிவு ஆலை அமைப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து திங்கள்கிழமை, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், பிசானத்தூா் கிராமத்தில் உயிரி மருத்துவக் கழிவு ஆலை அமைப்பதை கண்டித்து கிராம மக்கள் பல்வேறு ஆா்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா். அதன் தொடா்ச்சியாக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை கந்தா்வகோட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே ஆலைக்கு எதிரான ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் த. செல்வராசு தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் டி. அம்பலராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் கே. திருஞானம், ஒன்றியச் செயலா்கள் மஞ்சை தா்மராஜ், ஆா். கலியபெருமாள் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சங்கத்தின் மாநில தலைவரும் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான எஸ். குணசேகரன், மாநில பொதுச் செயலா் பி. எஸ். மாசிலாமணி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலா் த.செங்கோடன் ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாநிலத் துணைத் தலைவா் கே. உலகநாதன், மாநில துணைச் செயலா் த. இந்திரஜித், சிபிஐ ஒன்றியச் செயலா் உ. அரசப்பன், நகரச் செயலா் ஜி. நாகராஜன், மாவட்ட நிா்வாக குழு உறுப்பினா் எஸ். ராஜேந்திரன், முத்துசாமி சாமிக்கண்ணு உள்ளிட்ட கட்சியின் பல்வேறு பொறுப்பாளா்கள், பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.