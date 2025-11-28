புதுக்கோட்டை
செங்கோட்டையன் முடிவு தவறானது: பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்திருக்கும் முன்னாள் அமைச்சா் செங்கோட்டையனின் முடிவு தவறானது என்றாா் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: தவெக-வில் இணைந்திருக்கும் முன்னாள் அமைச்சா் செங்கோட்டையனின் முடிவு தவறானது. இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. கட்சியின் கருத்தல்ல.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கைக் காப்பது முதல்வரின் கடமை. காவல்துறை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. கஞ்சா புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது என்றாா் நயினாா் நாகேந்திரன்.