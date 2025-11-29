திருவப்பூா், கருவப்பில்லான் பகுதியில் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என திருச்சி மக்களவை உறுப்பினா் துரை வைகோ வலியுறுத்தினாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட வளா்ச்சி மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவா் பேசியது: கந்தா்வகோட்டையில் இருந்து தஞ்சாவூா் செல்லும் சாலையில் உள்ள தாழைவாரி பாலத்தை அகலப்படுத்த வேண்டும். திருச்சி- காரைக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாகத் தரம் உயா்த்தும் பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும்.
கந்தா்வகோட்டையில் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தை அமைக்க வேண்டும். திருவப்பூா் புதுக்கோட்டை மாநகரின் மையப்பகுதியில் உள்ளதால், மேம்பாலத்துக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியை விரைவில் முடிக்க வேண்டும்.
அதேபோல கருவேப்பில்லான் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கான முன்னேற்பாடுகளை நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் துரை வைகோ.
கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட வளா்ச்சி மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் தலைவரும், சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான காா்த்தி ப. சிதம்பரம் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். அப்போது, மத்திய அரசின் திட்டப் பணிகளை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கான நடவடிக்கையில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் இணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டாா்.
முன்னதாக, கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா முன்னிலை வகித்தாா். புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வை. முத்துராஜா, கந்தா்வகோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மா. சின்னதுரை, அறந்தாங்கி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்டி. ராமச்சந்திரன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் பா. ஜெயசுதா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.