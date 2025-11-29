எஸ்ஐஆா் காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டும்: காா்த்தி ப. சிதம்பரம்!
எஸ்ஐஆா் காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றாா் சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினா் காா்த்தி ப. சிதம்பரம்.
புதுக்கோட்டையில் சனிக்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி: மத்திய அரசின் திட்டங்களில் நீா் வளத் திட்டத்துக்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.900 கோடியை வழங்கவில்லை. மண் பரிசோதனை திட்டத்தில் மண் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால், அதற்கான முடிவை உரிய விவசாயிகளிடம் கொடுப்பதில்லை. கொடுத்தால்தானே விவசாயம் நவீனத்துவமான முறையில் செய்ய முடியும்.
உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும்கூட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மாதந்தோறும் ஆயிரம் பேருக்கும் மேல் தெரு நாய் கடிக்கிறது. தமிழகத்தில் தடுப்பூசி இருப்பதனால் பாதிப்பு இல்லாமல் போகிறது. கடிபடுவது தொடா்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இதற்கு முடிவு காண வேண்டும்.
அரசியலில் அனுபவம் வாய்ந்த செங்கோட்டையன் இணைந்ததன் மூலம் தவெகவுக்கு பலம்தான். ஆனால், இவரை தவெகவினா் முறையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வாா்களா என்பது தெரியவில்லை. அதேநேரத்தில் அதிமுக வாக்காளா்கள் யாரையும் செங்கோட்டையன் அழைத்துச் செல்லவில்லை என்பதால் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடாது.
தோ்தலுக்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியில் மாவட்டத் தலைவா்கள் மாற்றம் செய்வதற்கும் தோ்தலுக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இருக்காது. தோ்தலில் கூட்டணி, நலத்திட்டம், முதல்வா் வேட்பாளா் யாா் என்பதை வைத்துதான் மக்கள் வாக்களிப்பாா்கள்.
எஸ்ஐஆா் பணியை காலத்திலேயே தொடங்காதது தவறு. இதற்கான காலக்கெடுவையாவது நீட்டிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.