புதுக்கோட்டை
கந்தா்வகோட்டைக்கு வந்த ஈஷா ஆதியோகி ரதத்துக்கு வரவேற்பு
கந்தா்வகோட்டைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த ஈஷா ஆதியோகி ரதத்துக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சிவராத்திரியை முன்னிட்டு பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் ஈஷா ஆதியோகி சிலை ஊரணிபுரம், திருவோணம், நால்ரோடு, கல்லாக்கோட்டை வழியாக கந்தா்வகோட்டைக்கு வந்த ரதத்தை வீரடிப்பட்டி கணக்கா் குமாா் மற்றும் பக்தா்கள் பொதுமக்கள் வரவேற்று அவா்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட உதவிகளைச் செய்து, பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.
தொடா்ந்து ஊரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக செங்கிப்பட்டி, திருச்சி வழியாக கோவை ஈஷா யோகா மையத்திற்கு இந்த ரதம் சென்று சேருகிறது.