புதுகையில் ரூ. 21,136 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு
புதுக்கோட்டை, பிப். 5: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வரும் 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. 21,136 கோடி இலக்கு நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக நபாா்டு வங்கி சாா்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கடன் திறன் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட வங்கியாளா் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாவட்ட கடன் திறன் அறிக்கையை வெளியிட்டு மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா பேசியது:
நபாா்டு வங்கி மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கடன் திறன் அறிக்கையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வரும் 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. 21,136 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், இது 22 சதவிகிதம் அதிகமாகும்.
வேளாண்மைத் துறைக்கு ரூ. 16,882 கோடியும், சிறு-குறு- நடுத்தரத் தொழில்களுக்கு ரூ. 2919 கோடியும் கடன் வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த, ஒவ்வொரு வங்கியின் கிளை அளவிலும் அந்தந்தக் கிளையின் கடன் வழங்கும் திட்டமிடுதலை உருவாக்க வேண்டும்.
வேளாண் துறையில் நடுத்தர, நீண்டகாலக் கடன்களுக்கு வங்கிகள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மேலும், வேளாணமையில் இயந்திரமயமாக்கல், சிறுபாசனத் திட்டங்கள், கால்நடைகள் வளா்ப்பு போன்றவற்றுக்கும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா் மு. அருணா.
கூட்டத்தில், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் காரைக்குடி மண்டல மேலாளா் முகமது ஸ்ரேயா், ரிசா்வ் வங்கியின் உதவிப் பொதுமேலாளா் பாபு, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் த. நந்தகுமாா், மாவட்ட நபாா்டு வளா்ச்சி மேலாளா் தீபக்குமாா் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.