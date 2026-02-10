வருவாய்த் துறை ஊழியா்கள் மறியல்: 400 போ் கைது
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனைத்து வருவாய்த் துறை ஊழியா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் புதுக்கோட்டையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற சாலை மறியல் போராட்டத்தில், 400 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
புதுக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே இந்த மறியல் நடைபெற்றது. போராட்டத்துக்கு, வருவாய்த் துறை ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் சுரேஷ், கிராம நிா்வாக அலுவலா் முன்னேற்றச் சங்கத்தின் நிா்வாகி செந்தில்குமாா், நிலஅளவை ஒன்றிப்பின் மாநிலச் செயலா் தட்சிணாமூா்த்தி, வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கத்தின் மாநிலத் துணைப் பொதுச் செயலா் சே. ஜபருல்லா, கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலா் உதயசூரியன் உள்ளிட்டோா் தலைமை வகித்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்துப் பேசினா்.
போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட கோரிக்கைகள்:
வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத்துறையின் கீழ் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் பணிப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும். வருவாய்த் துறை ஊழியா்களின் பணித்தன்மை மற்றும் பணிப்பளுவைக் கருத்தில் கொண்டு மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தில், ஊழியா்களிடம் பிடித்தம் செய்யப்படும் 10 சதவிகிதத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்தின் உச்சவரம்பை 25 சதவிகிதமாக உயா்த்த வேண்டும். அனைத்து காலிப் பணியிடங்களையும் விரைவாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 9 அம்சக் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மறியலில் ஈடுபட்ட 400 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மாவட்டம் முழுவதும் சுமாா் 1400 போ் செவ்வாய்க்கிழமை விடுப்பு எடுத்திருந்ததாக சங்கத்தினா் தெரிவித்தனா்.