மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் அழைப்பு விடுத்த நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய, மாநில அரசு அலுவலங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் முடங்கின. பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
மத்திய பாஜக அரசின் தொழிலாளா், விவசாயிகள், மக்கள் விரோதக் கொள்கைகளைக் கண்டித்து நாடு முழுவதும் பொது வேலை நிறுத்தம் (செப்.12) வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் இணைந்து நடத்திய இந்தப் போராட்டத்தால், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், அரசு சாா்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் முடங்கின.
பேரணி, மறியல்: புதுக்கோட்டை நகா்மன்ற வளாகத்தில் இருந்து அனைத்துத் தொழிற்சங்கத்தினா் பேரணியாக வந்து மாவட்ட தலைமை அஞ்சலகம் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் அ. ரெத்தினம் (தொமுச) தலைமை வகித்தாா்.
தொழிற்சங்கங்களின் மாவட்டச் செயலா்கள் ஏ. ஸ்ரீதா் (சிஐடியு), ப. ஜீவானந்தம் (ஏஐடியுசி), சா. சிவராஜ் (ஏஐசிசிடியு), ஏ. ராமையன் (எஸ்கேஎம்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கந்தா்வகோட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ எம். சின்னதுரை, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாவட்டச் செயலா் எஸ். சங்கா், இந்திய கம்யூ. மாவட்டச் செயலா் த. செங்கோடன், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஏ. ராமையன், இந்திய விவசாயிகள் சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலா் கோ.ச. தனபதி, தொமுச போக்குவரத்துச் சங்க பொதுச் செயலா் அ. அடைக்கலம், சிஐடியு மாவட்டத் தலைவா் க. முகமதலிஜின்னா, ஏஐடியுசி மாவட்டத் தலைவா் உ. அரசப்பன் உள்ளிட்டோரும் பேசினா். மத்திய அரசின் பொருளாதாரக் கொள்கைகளைக் கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
அனைத்து வங்கி ஊழியா் சங்கங்கள் சாா்பில் கீழராஜவீதியிலுள்ள எஸ்பிஐ வங்கி முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு ஏஐபிஇஏ சங்கத்தின் மாவட்டப் பொதுச் செயலா் கே.என். ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள வங்கி ஊழியா்கள் பெரும்பாலானோா் பங்கேற்ால், வங்கிப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
காப்பீட்டுத் துறை ஊழியா் சங்கங்கள் சாா்பில் வடக்கு ராஜவீதியில் உள்ள எல்ஐசி அலுவலகம் முன் நடந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, காப்பீட்டுத் துறை ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் குருமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
திருமயம் பெல் வளாகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, ஒருங்கிணைப்பாளா் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். அனைத்துத் தொழிற்சங்கத்தினரும் பங்கேற்றனா்.
அறந்தாங்கியில்... கட்டுமாவடி முக்கத்தில் இருந்து பேரணி தொடங்கி, பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற மறியலுக்குப விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் த. செல்வராஜ் தலைமை வகித்தாா்.
விவசாயிகள் சங்க தேசியக் குழு உறுப்பினா் மு. மாதவன், இந்திய கம்யூ. துணைச் செயலா் ஏ. ராஜேந்திரன், ஏஐடியுசி மாவட்டச் செயலா் பெரியசாமி, கல்லணைக் கால்வாய் பாசனதாரா் விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் கொக்குமடை ரமேஷ் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.