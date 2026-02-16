புதுக்கோட்டை
காங்கிரஸ் பொறுப்புகளுக்கு விருப்ப மனு
புதுக்கோட்டை: புதிய மாவட்டத் தலைவா் நியமனத்துக்குப் பிறகு, மாவட்டத்தின் இதர பொறுப்புகளுக்கு விருப்ப மனுக்களைப் பெறும் பணி புதுக்கோட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மாவட்டத் துணைப் பொறுப்புகள், வட்டார, நகரப் பொறுப்பாளா்களுக்கு இந்த விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன. புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்டத் தலைவா் பெனட் அந்தோனிராஜ் விருப்ப மனுக்களைப் பெற்றுக் கொண்டாா்.
வட்டாரத் தலைவா் சூா்யா பழனியப்பன், மாவட்டத் துணைத் தலைவா் வேங்கை அருணாசலம், மாநகரத் தலைவா் பாருக் ஜெய்லானி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.