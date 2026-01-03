வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள்: புதுகை பாா்வையாளா் ஆய்வு
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளை மாவட்டப் பாா்வையாளரும், மாற்றுத் திறனாளிகள் நல ஆணையருமான எம். லட்சுமி சனிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மாத்தூா் புனித நாா்பெட் நடுநிலைப் பள்ளி மற்றும் கீரனூா் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்ற பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் திருத்தத்துக்கான சிறப்பு முகாமை அவா் பாா்வையிட்டாா்.
அங்கு பணியில் இருந்த அலுவலா்களிடம் விவரங்களைக் கேட்டறிந்தாா். திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வந்த வாக்காளா்களிடம் சேவைக் குறைபாடுகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அவா் பங்கேற்று திருத்தப் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். ஆலோசனைகளையும் வழங்கினாா்.
இந்தக் கூட்டம் மற்றும் ஆய்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் மு .அருணா உடனிருந்தாா். கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.கோ. ராஜராஜன், வருவாய்க் கோட்டாட்சியா்கள் ப. கோகுல்சிங் (இலுப்பூா்), அபிநயா (அறந்தாங்கி), தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் செந்தமிழ்குமாா், குளத்தூா் வட்டாட்சியா் அ. சோனை கருப்பையா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.