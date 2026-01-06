பொன்னமராவதி பேரூராட்சியை நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தி அரசாணை வெளியீடு
பொன்னமராவதி பேரூராட்சியை நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பொன்னமராவதி தோ்வுநிலை பேரூராட்சியை நகராட்சியாக தரம் உயா்த்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் கடந்த 10-11-2025-இல் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் தமிழக முதல்வா் ஸ்டாலின் பொன்னமராவதி பேரூராட்சி நகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்படும் என அறிவித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, பொன்னமராவதி பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரின் கருத்துரு, நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநரின் பரிந்துரை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அரசு பரிசீலித்து பொன்னமராவதி பேரூராட்சியை 1998 தமிழ்நாடு நகா்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டத்தின் பிரிவு 3(1-ஏ)ன் கீழ் நகா்மன்றமாக அமைத்துருவாக்க உத்தேச முடிவு செய்து ஆணையிட்டுள்ளது. இந்த அரசாணையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிக்கைகள் 2025 டிச.29 தேதியிட்ட தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பிதழில் வெளியிடப்படுகிறது. தொடா் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா் அறிவுறுத்தப்படுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.