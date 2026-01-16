அம்மன்குறிச்சியில் பொங்கல் விழா விளையாட்டுப் போட்டிகள்
பொன்னமராவதி: பொன்னமராவதி அருகே உள்ள அம்மன்குறிச்சியில் வியாழக்கிழமை விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
தமிழன் நற்பணி மன்றம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை காலை தொடங்கி இரவு வரை பானை உடைத்தல், ஓட்டப் பந்தயம், கோலப்போட்டி, இளவட்டக்கல் தூக்குதல், வழுக்கு மரம் ஏறுதல், உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் சிறுவா்கள், பெரியவா்கள், ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியாக போட்டி நடத்தப்பட்டது.
நிறைவாக நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவுக்கு மிராஸ் ராமசாமி தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா்கள் தேவி பழனிச்சாமி, முருகேசன், ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியா் அமா்சிங், முன்னாள் துணைத் தலைவா் வேலு ஆகியோா் போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு வழங்கினா்.
மேலும், அரசு பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஓய்வுபெற்ற தலைமையாசிரியா் அமா்சிங்கிற்கு முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் பாராட்டி சிறப்பு செய்யப்பட்டது. இதில் பொதுமக்கள் மற்றும் அம்மன்குறிச்சி தமிழன் நற்பணி மன்ற நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.